İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'enerji tesislerini hedef almayacağız' ve 'İran'la görüşüyoruz' mesajlarının ardından İsrail, İran'ın enerji alt yapısına saldırdı. Brent petrolün fiyatı dün 94 dolara kadar gerilemişti, saldırı sonrasında yeniden 100 doların üzerine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 08:40, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 09:03
İran medyası: ABD-İsrail'in saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı

Fars Haber Ajansı, İsfahan ve Hürremşehr'e düzenlenen saldırılara ilişkin detayları paylaştı.

İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.

Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi.

Hürremşehr Özel Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir füzenin doğal gaz hattı istasyonunun dışındaki alana isabet ettiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İsfahan'da enerji kesintisine dair bilgi verilmezken Hürremşehr'de yapılan çalışmalarla enerji temininin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

ABD-İsrail'in saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi

AA muhabiri, Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Patlamalar sonrası kentin kuzey kesimlerinden dumanlar yükselirken İran basını, şehrin batı ve güney bölgelerinden de patlama sesleri geldiğini duyurdu.

Patlamalar sonrası İran hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler El Halil kenti semalarında görüntülendi

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan el-Halil kenti semalarında görüntülendi.
Saldırının ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

