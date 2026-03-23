Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bakanlık personeliyle bayramlaştı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, MEB Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programında, eğitim çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Programa katılan personelle tek tek bayramlaşan Tekin, eğitim ailesi olarak çocukları daha nitelikli bir eğitimle buluşturmak ve ülkeyi daha güzel bir geleceğe taşımak için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Bakanlıkça yayımlanan Ramazan Genelgesi'ni hatırlatarak ramazan ayının çocukluk yıllarında olduğu gibi heyecanla geçtiğini, ramazan ayı boyunca okullarda gerçekleştirilen etkinlikler dolayısıyla teşekkür ve dua aldığını dile getiren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Gittiğimiz her yerde, katıldığımız her ortamda teşekkür ve dualar aldık. Ben de bugün sabahleyin bayramlaşmaya başlamadan önce bu teşekkür ve duaları sizlerle paylaşmak istedim. Ramazan ayının başında yayınladığımız genelgeyle beraber yaklaşık 2,5 yıldır birlikte yürüttüğümüz milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine, devletine sadık birey yetiştirmek ve hepsinden de önemlisi iyi insan yetiştirmek üzerine kurgulamaya çaba sarf ettiğimiz bir sürecin yavaş yavaş sonuçlarını almaya başlıyoruz.

Bu Ramazan Genelgesi ile aslında bunu somut olarak bir kez daha görmüş olduk. Ben bu sürece katkı veren bütün çalışma arkadaşlarım olarak sizlere, bütün öğretmenlere, öğrenci arkadaşlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah emeklerimizin karşılığını bu millete, bu milletin beklentilerine daha iyi hizmet ederek alacağımız günleri bize hep beraber göstersin inşallah."

Programda, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ve Bilal Macit ile birim amirleri de Bakanlık çalışanlarıyla bayramlaştı.