Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi

Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Başsavcılıktan Erol Köse'nin ölümüne soruşturma
Başsavcılıktan Erol Köse'nin ölümüne soruşturma
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları çakıldı
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bakanlık personeliyle bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Eğitim camiasının bayramını tebrik eden Tekin, Ramazan ayı boyunca okullarda uygulanan etkinliklerin velilerden büyük takdir topladığını belirtti. Bakan Tekin, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, devletine sadık ve hepsinden önemlisi iyi insan yetiştirme hedefimizde sonuçları yavaş yavaş alıyoruz" diyerek tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 15:58, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 16:13
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bakanlık personeliyle bayramlaştı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, MEB Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programında, eğitim çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Programa katılan personelle tek tek bayramlaşan Tekin, eğitim ailesi olarak çocukları daha nitelikli bir eğitimle buluşturmak ve ülkeyi daha güzel bir geleceğe taşımak için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Bakanlıkça yayımlanan Ramazan Genelgesi'ni hatırlatarak ramazan ayının çocukluk yıllarında olduğu gibi heyecanla geçtiğini, ramazan ayı boyunca okullarda gerçekleştirilen etkinlikler dolayısıyla teşekkür ve dua aldığını dile getiren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Gittiğimiz her yerde, katıldığımız her ortamda teşekkür ve dualar aldık. Ben de bugün sabahleyin bayramlaşmaya başlamadan önce bu teşekkür ve duaları sizlerle paylaşmak istedim. Ramazan ayının başında yayınladığımız genelgeyle beraber yaklaşık 2,5 yıldır birlikte yürüttüğümüz milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine, devletine sadık birey yetiştirmek ve hepsinden de önemlisi iyi insan yetiştirmek üzerine kurgulamaya çaba sarf ettiğimiz bir sürecin yavaş yavaş sonuçlarını almaya başlıyoruz.

Bu Ramazan Genelgesi ile aslında bunu somut olarak bir kez daha görmüş olduk. Ben bu sürece katkı veren bütün çalışma arkadaşlarım olarak sizlere, bütün öğretmenlere, öğrenci arkadaşlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah emeklerimizin karşılığını bu millete, bu milletin beklentilerine daha iyi hizmet ederek alacağımız günleri bize hep beraber göstersin inşallah."

Programda, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ve Bilal Macit ile birim amirleri de Bakanlık çalışanlarıyla bayramlaştı.

