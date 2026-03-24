Brent petrolün varili 99,52 dolardan işlem görüyor

Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları çakıldı
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Brent petrolün varili 99,52 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 99,52 dolardan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 09:23, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 09:38
Dün 109,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,92 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,7 artarak 99,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından bu yana Washington ile herhangi bir müzakere yapılmadığını açıklayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarını yalanlamasının ardından bugün yüzde 4'e yakın yükseldi.

Trump'ın İran ile "çok iyi ve verimli görüşmeler" yapıldığı ve Tahran'ın enerji altyapısına yönelik olası askeri saldırıların beş günlüğüne erteleneceğini açıklamasının ardından dün yüzde 10'dan fazla gerileyen petrol fiyatları, İran'ın müzakere iddialarını yalanlamasıyla yeniden yükselişe geçti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ile aracılarla mesaj alışverişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtti.

Bekayi, İran'ın enerji altyapısına yönelik her saldırıya "kesin, hızlı ve etkili" karşılık verileceğinin ABD'ye iletildiğini ifade ederek, "Savaşın başladığı günden bu yana ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapılmadı. İran'ın savaşın sona erdirilmesi ile ilgili şartları ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili tavrı hiç değişmedi." dedi.

Öte yandan Fars Haber Ajansı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerinde iki enerji altyapısının hedef alındığını duyurdu.

Habere göre, İsfahan'da Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonu vurulurken, tesislerde ve çevredeki konutlarda hasar oluştu. Ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr'de ise bir elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının hedef alındığı bildirildi.

İsfahan'da enerji kesintisine ilişkin bilgi verilmezken, Hürremşehr'de çalışmaların ardından enerji arzının kesintisiz sürdüğü aktarıldı.

Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde elektrik santrallerini hedef alacaklarını duyurmuş, daha sonra bu süreyi beş gün uzattığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise İran'daki elektrik santrallerine yönelik bir saldırı halinde, İsrail ve ABD üslerine enerji sağlayan bölge ülkelerindeki santrallerin hedef alınacağını bildirmişti.

Enerji altyapılarına yönelik saldırıların artması, Orta Doğu kaynaklı arz riski algısını güçlendirerek petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 100,79 doların direnç, 99,14 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

