Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek

İçişleri Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı, emniyet teşkilatına ilişkin kapsamlı yasal düzenlemede sona yaklaşılıyor. Mevcut kanunun günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle hazırlanan yeni "Polis Meslek Kanunu" ile teşkilatın çalışma yapısında köklü değişiklikler öngörülüyor.

Taslakta, özellikle yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine yönelik yeni bir sistem kurulması, fazla mesai ve izin uygulamalarının net kurallara bağlanması planlanıyor. Sosyal güvence, lojman imkanları ile sağlık ve psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi de düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

MESAİ SAATLERİNE DÜZENLEME

Edinilen bilgiye göre düzenleme, polislerin günlük çalışma pratiğini doğrudan etkileyecek maddeler içeriyor. Uzun mesai saatlerinin yeniden ele alınması, izin haklarının daha sistemli hale getirilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması hedefleniyor.

YETKİ TANIMI DAHA AÇIK OLACAK

Dikkat çeken bir diğer başlık ise görev ve yetki tanımlarının daha açık hale getirilmesi. Sahadaki uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi amacıyla yetki sınırlarının netleştirilmesi planlanırken, sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarıyla ilgili düzenlemelerin de yer alması bekleniyor.

STANDARTLARA UYUM

Eğitim ve mesleki gelişim alanında uluslararası standartlara uyumun gözetildiği çalışmada, teşkilatın nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.



