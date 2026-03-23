İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Altın fiyatları çakıldı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı olan eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un aralarında olduğu 8 kişi zincirleme trafik kazasında yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 09:33, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 12:00
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri aralarında Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da olduğu yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Eskişehir'de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

