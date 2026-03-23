İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!

TGRT Haber ekranlarında piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılına dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaları ve altın fiyatlarındaki geri çekilmeleri yorumlayan Memiş, yatırımcılar için kritik bir yol haritası çizdi.

2026 YILI İÇİN "MANİPÜLASYON" UYARISI



Piyasaların genel durumunu "savaş manipülasyonu" olarak tanımlayan İslam Memiş, içinde bulunduğumuz yılın zorluklarına dikkat çekti. Memiş, "Daha önce sık sık belirttiğim gibi; 2026 manipülasyon yılı. 2026'da parayı kazanmak yok, parayı koruyabilmek var." diyerek yatırımcıların önceliğinin varlıklarını muhafaza etmek olması gerektiğini vurguladı.

SERT DÜŞÜŞLERİN PERDE ARKASINDAKİ NAKİT İHTİYACI



Borsa, altın ve kripto para piyasalarında gözlemlenen satış baskısının nedenlerini sıralayan analist, küresel ölçekte bir nakit arayışı olduğunu belirtti. Memiş, "Borsa, altın, gümüş ve Bitcoin gibi yatırım araçlarında gözlemlenen sert satış baskısının temel nedeni, yatırımcıların artan nakit ihtiyacı sebebiyle ellerindeki enstrümanları elden çıkarmasıdır." ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN SATIŞ BASKISI VE PİYASAYA ETKİSİ



Altın ve gümüşteki geri çekilmenin üç temel nedeni olduğunu ifade eden Memiş, bölgesel hareketlere işaret etti. Memiş'e göre ilk neden, "Körfez ülkelerinin artan nakit ihtiyacı nedeniyle altın ve gümüş satışı yapması" olarak öne çıkıyor. Bu durumun piyasada geçici bir arz fazlası ve fiyat baskısı oluşturduğunu dile getirdi.

MERKEZ BANKALARI VE FAİZ ARTIŞI SENARYOLARI



Küresel para politikalarındaki değişimlerin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyleyen İslam Memiş, faiz beklentilerine değindi. "İkinci neden, merkez bankalarının faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması ve yeniden faiz artışlarının konuşulmaya başlanmasıdır." diyen Memiş, bu durumun güvenli limanlardan çıkışı tetiklediğini belirtti.

TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRILARI VE ZORUNLU SATIŞLAR



Piyasadaki düşüşün teknik nedenlerinden birinin de kaldıraçlı işlemler olduğunu vurgulayan analist, "Üçüncü etken ise teminat tamamlama çağrıları nedeniyle yatırımcıların zorunlu satışa yönelmesidir." açıklamasında bulundu. Memiş, bu durumun düşüşü derinleştiren bir faktör olduğunu ekledi.

PANİK YAPAN KAYBEDER: PSİKOLOJİK YÖNETİM



Yatırımcıların bu dönemde en çok dikkat etmesi gereken konunun sakin kalmak olduğunu belirten Memiş, "Panik yapan ve kaldıraçlı işlem yapan batar; sakin kalıp uzun vadeyi planlayan kazanır." uyarısında bulundu.

GERİ ÇEKİLMELER BİRER ALIM FIRSATI MI?



Fiyatlardaki gerilemeyi borcu olanlar için bir imkan olarak nitelendiren Memiş, "Mevcut düşüş trendindeki baskılanma ve manipülasyon fiyatlaması kalıcı değildir. Bu düşüşlerin çok kalıcı olmadığını düşünüyorum. Bu fiyatlardan mutlaka ilave yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum." dedi.

FİZİKİ ALTIN VE EKRAN FİYATI ARASINDA FARK VAR



Yatırımcıları ekranlardaki fiyatlarla piyasa arasındaki makas konusunda uyaran Memiş, gerçek alım satımlara dikkat çekti. Memiş, "Ekranlarda fiyatın 7 bin TL altına sarktığını görebiliriz ancak fiziki tarafta kuyumculardan bu seviyelerin altında gram altın almanız çok mümkün olmayabilir." diyerek piyasa gerçeklerine vurgu yaptı.

BORCU OLANLARA VE DÜĞÜN YAPACAKLARA ÇAĞRI



Düğün hazırlığında olan veya altın borcu bulunan vatandaşlara seslenen analist, "Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya elinde dövizi olan yatırımcılar için yaşanan durum bir fırsattır." dedi ve bu seviyelerin değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

PETROL FİYATLARI VE ALTIN İLİŞKİSİ



Enerji maliyetleri ile altın arasındaki ilişkiye değinen Memiş, petrol fiyatlarındaki beklentisini paylaştı. Memiş, "Petrol fiyatlarındaki 95 dolar seviyesine doğru beklediğim gerileme, altın tarafındaki bu yükselişi destekleyecektir." analizinde bulundu.