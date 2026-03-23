Terme Belediye Meclis Başkan Vekili Kemal Akbulut vefat etti

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Akaryakıta çifte zam: Motorin zammı doğrudan pompaya yansıdı!
Akaryakıta çifte zam: Motorin zammı doğrudan pompaya yansıdı!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları çakıldı
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Terme Belediye Meclis Başkan Vekili Kemal Akbulut vefat etti

Terme Belediye Meclis Başkan Vekili ve eski Ambartepe Belediye Başkanı Kemal Akbulut hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 21:56, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 21:57
Yazdır
Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Akbulut, kalp krizi nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Akbulut'un vefat haberi dolayısıyla üzgün olduğunu ifade etti.

Akbulut'un "yol arkadaşı" olduğunu vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"O, benim için sadece bir çalışma arkadaşı değil, Ambartepe'den Kesikkaya'ya kadar o dağlarda vatan sevdasıyla atan nabzımızdı. Hastalık sürecinde dualarımızla yanındaydık ancak kaderin önüne geçemedik. Sana söz veriyorum Kemal Başkanım; o köylerde beraber kurduğumuz hiçbir hayali yarım bırakmayacak, emanetine sahip çıkacağız. Mekanın cennet, makamın ali olsun."

Akbulut için yarın saat 11.30'da Terme Belediye binası önünde tören düzenlenecek.

Akbulut'un cenazesi, öğle namazının ardından Terme Pazar Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ambartepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber