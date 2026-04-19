TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Uygulama ertelendi: Kredi kartı limitleri düşmeyecek
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Ana sayfaHaberler Yaşam

483 milyon indirme, 122 milyon dolar gelir: Çıplaklaştırma uygulamaları vitrinde

ech Transparency Project (TTP) tarafından hazırlanan rapor, Apple ve Google'ın uygulama mağazalarında müstehcen içerik üreten yapay zeka araçlarına geçit verdiğini ve bu uygulamaların "Herkes" kategorisinde çocuklara kadar ulaştığını ortaya koydu. Çıplaklaştırma özelliği sunan yaklaşık 20 uygulama, mağazaların denetim boşluğundan faydalanarak dünya genelinde 483 milyon kez indirildi ve 122 milyon dolarlık devasa bir kazanç kapısı oluşturdu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 09:15, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 09:19
Yazdır
483 milyon indirme, 122 milyon dolar gelir: Çıplaklaştırma uygulamaları vitrinde

Apple ve Google, uygulama mağazalarının güvenliği konusunda ne kadar hassas olduklarını sıkça vurgulasa da gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor.

Türkiye'den Ömer Temür'ün haberine göre; Tech Transparency Project tarafından yayımlanan güncel bir rapor, müstehcen içerik üreten yapay zeka araçlarının denetimden kaçmakla kalmayıp bizzat platformlar tarafından kullanıcıların karşısına çıkarıldığını gösteriyor.

Rapora göre insanları dijital ortamda çıplak hale getiren bu araçların birçoğu mağazalarda "Herkes" kategorisinde yer alıyor. TTP Direktörü Katie Paul, teknoloji devlerinin bu tehlikeli araçları sadece onaylamakla kalmadığını, aynı zamanda onları ön plana çıkararak yayılmalarına zemin hazırladığını söyledi. Bu durum, çocukların cinsel istismara yol açabilecek yazılımlara hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşması anlamına geliyor.

485 MİLYON İNDİRİLME

Mağazalardaki denetim boşluğu, beraberinde devasa bir kazanç kapısını da aralamış durumda. Raporda yer alan verilere göre, her iki platformda da yaklaşık 20 çıplaklaştırma uygulaması aktif olarak hizmet veriyor. Bu uygulamaların şimdiye kadar 483 milyon defa indirildiği ve yaklaşık 122 milyon dolar gibi korkunç bir gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Google ise politikalarını ihlal eden bazı uygulamaların askıya alındığını savunarak inceleme süreçlerinin sürdüğünü belirtmekle yetiniyor. Ancak söylemlerle davranışlar birbirini tutmuyor. Yapay zeka tarafından rahatlıkla tespit edilen bu uygulamalara göz yumularak toplumun dinamiklerine adeta dinamit koyuluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber