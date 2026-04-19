BDDK'dan 'kredi kartı limiti' açıklaması: Alınmış yeni bir karar yok!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesine yönelik teknik ve idari çalışmaların bankalar ve kamu kurumlarıyla eş güdümlü olarak devam ettiğini bildirdi. Kamuoyunda düzenlemenin iptal edildiğine dair çıkan haberlerin ardından açıklama yapan BDDK, 29 Ocak 2026 tarihli kurul kararı çerçevesindeki sürecin sürdüğünü ve henüz alınmış yeni bir karar bulunmadığını ifade etti.
