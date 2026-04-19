TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu

TBMM, açılışının 106. yılı dolayısıyla yarından itibaren başlayacak olan "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinlikleriyle kapılarını çocuklara açıyor; bilimden sanata, spordan kültüre pek çok etkinlik çocukları bekliyor. 23 Nisan Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak olan Genel Kurul, "Özel Gündem" ile bayram coşkusunu Meclis çatısı altına taşıyacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 11:12, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 11:14
Yazdır
TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak.

AA muhabirinin TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından aldığı bilgiye göre, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 20-24 Nisan'da kutlamalar gerçekleştirilecek.

Çocukların bilim, spor, kültür ve sanatla iç içe olacağı program yarın başlayacak, "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinliği" kapsamında 24 Nisan'a kadar açık olacak alanda çocuklar için birçok etkinlik düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen "23 Nisan TBMM Kupası" ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları"nın ödül törenleri yapılacak.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması Sergisi" ve "Küçük Eller Büyük Dilekler Sergisi", TBMM Şeref Holü'nde ziyarete açılacak.

Genel Kurul'da yarın "TBMM Çocuk Özel Oturumu" gerçekleştirilecek.

21 Nisan Salı günü "Çocuk Forumu" ile "Küçük Eller Büyük Dilekler" projelerine katılan çocuklara sertifika verilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 22 Nisan Çarşamba günü Meclis Tören Salonu'nda dünya çocuklarını kabul edecek.

Resmi törenler

TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek ilk resmi tören, 23 Nisan Perşembe günü TBMM Başkanı Kurtulmuş'un TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayacak.

Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Kurtulmuş, Birinci TBMM Binası'ndaki törene katılacak, daha sonra TBMM Mermerli Salon'da kutlamaları kabul edecek.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devredecek.

Genel Kurulda, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında "23 Nisan Özel Oturumu" yapılacak.

Kurtulmuş tarafından TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber