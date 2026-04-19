Bursa'da feci kaza: Genç yaşta hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 12:57, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 13:50
Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yaptığı öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan Ali Kaygısız (24) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.