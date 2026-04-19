Genç doktorun acı sonu: Takılı emniyet kemeri nedeniyle araçtan çıkamadı

YANGIN ÇIKAN ARAÇTA MAHSUR KALDI



İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde, 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs idaresindeki otomobil, O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm otomobili sardı. Kaza esnasında otomobilin kapılarının kilitli konumda olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması müdahaleyi zorlaştırdı. Kapıların açılamaması sebebiyle alevlerin ortasında kalan Beyza Nur Pürmüs araçtan çıkarılamadı.

YANARAK CAN VERDİ



İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç sürücünün yangın sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Acı kazada hayatını kaybeden Beyza Nur Pürmüs'ün, doktor olduğu ve İzmir'de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Patoloji Asistanı olarak görev yaptığı öğrenildi.