Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı
EKPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) yapıldı. Sonuçlar, 14 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak. ÖSYM Başkanlığı 2026-EKPSS: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 13:52, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 13:52
Sınav, 81 ildeki 97 sınav merkezinde gerçekleştirildi, 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde düzenlenen sınava, 44 bin 872'si kadın, 71 bin 11'i erkek olmak üzere toplam 115 bin 883 aday başvurdu.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı. Adayların, testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu ve engel gruplarına göre 20, 30 ile 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verildi.

Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulandı. Bu kapsamda, 4 bin 591 aday işitme-1 testinden, 19 bin 990 aday zihinsel engelli testinden ve 91 bin 302 aday ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girdi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık tutuldu.

2026-EKPSS sonuçları, 14 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.

2026-EKPSS: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Nisan 2026 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 29 Nisan 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2026-EKPSS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

