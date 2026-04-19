Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ADF kapsamında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi insansızlaştırma politikasının uluslararası toplumun ana gündemi olduğunu belirterek, "İsrail'in yayılmacılığı artık sadece bölgesel değil, küresel bir güvenlik sorunudur" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 15:28, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 15:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Küresel diplomasinin nabzı Antalya'da attı"

3 gün boyunca küresel diplomasinin nabzı Antalya'da attı. 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ve 50 bakan ağırlandı. 52 oturumda mevcut krizlerin muhasebesini yapma fırsatı bulduk. Dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, uzmanları aynı anda dinleme fırsatımız oldu. 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı forumumuza katıldı. Emsalleriyle kıyaslandığı zaman çok büyük bir rakam. Bölgemizde kalıcı barışı tesis edebileceğimiz ortak planlamaları ele aldık, somut adımları değerlendirdik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek, Eğitimde Yıkıma Karşı Geleceği Korumak" başlıklı yüksek seviyeli oturum, forumumuzun en anlamlı buluşmalardan biri oldu.

"Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz"

Gazze Barış Planı'nın safahatini ele aldık. "6 Müslüman ülkenin bir araya geldiği toplantıda Gazze Barış Planı'nı ele aldık, sürece ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Gazze Barış Planının bir uygulama süreci var. Barış Kurulu gibi mekanizmalar hayata geçirilmeye başlandı. Gazze Soykırımını durdurmaya ve bunu tersine çevirmeye yönelik vizyon bizi nereye getirdi ağırlıklı olarak ele aldık. Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz.

"Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Pakistan-Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır toplantısının 3'üncüsünü yaptık. Baştan beri 4 ülkenin bütün konuları ele alarak gerçekçi bir şekilde yoluna devam etmesi için istişarelerde bulunduk. Gerçekleştirdiğimiz dörtlü toplantıda bölgemizde barış ve istikrarı destekleyici adımları ve seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak tesisine yönelik muhtemel girişimleri ele aldık. Bölgenin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla atacakları somut adımları tespit ettik. Somut konuları hayata geçirmek istiyoruz. Bu 4 ülkenin etrafında bir bölge var. Biz "bölgemizdeki çatışmaları nasıl söndürürüz, istikrarı nasıl hayata geçiririz" bunların arayışı içindeyiz.

Hürmüz Boğazı ile ilgili zihinlerde karışık bir durum var. Uygulamayı da yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

"Türkiye, ateşkesin uzatılması için diplomasi trafiğini sürdürüyor"

Ateşkes süresinin uzatılması gerekiyor. ABD ile İran'ın iki haftada sorunları çözmesi kolay değil. Türkiye, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

"Lübnan savaşın acımasız pençesine kurban gidiyor"

Lübnan halkı ile dayanışma içindeyiz. Lübnan bir kez daha savaşın acımasız pençesine kurban gidiyor. Parçalanmışlığın içinde boğuşurken İsrail'in işgaliyle karşılaşması buna müsaade edilmemesi lazım, biz bunun için elimizde geleni yapacağız.

"İslam karşıtı ittifakı görmezlikten gelemeyiz"

İsrail, İslam karşıtı ittifak kurdu. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ittifak halinde. Somut askeri yapılanmalar var, bunu görmemezlikten gelemeyiz. Avrupa'da Yunanistan dışında böyle bir iş birliği imzalayan ülke yok. Türkiye, gereksiz gibi bir endişe üretiyor demek de doğru değil. Türkiye, kendisini koruyacak güçtedir. Askeri ittifaka endişeyle bakan başka ülkeler de var.

"İsrail'in yayılmacılığı sorunu artık dünyanın bir güvenlik sorunu"

Biz uluslararası toplum Gazze Barış Planı'nın uygulanması için yoğun çaba içindeyiz. İsrail'in asli niyeti olan Gazze'yi insanları öldürerek ya sürerek insansızlaştırma politikasını herkes biliyor. Gereken adımları atma yönünde çok ciddi çaba ortaya koyuyoruz. İsrail'in yayılmacılığı sorunu sadece bölgede değil artık dünyanın bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu yayılmacılığın hangi yöntemlerle nasıl uluslararası tarafından durulacağı meselesi yine uluslararası toplumun kendi ana gündem maddelerinden biridir.

"Savaş ülkelere telafi edilemez bir sıkıntı getirmiş durumda"

Müzakerelerin devam etmesini bütün dünya kamuoyu istiyor. Bu konuda çok ciddi bir irade ve baskı var. Enerji güvenliğine olumsuz etkisi ortada. Kimse savaşın devam etmesini istemiyor. Bu savaş birçok ülkenin bütçesinde öngörülemez, telafi edilemez bir sıkıntı getirmiş durumda. Ben buradan ateşkes sürecinin uzatılacağını düşünüyorum.

