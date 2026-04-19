Fenerbahçe, Galatasaray maçına gidecek biletli taraftarlarına kriter getirdi

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın deplasman biletleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bu doğrultuda bilet talebinde bulunacak taraftarların "6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak" veya "2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak" kriterlerinden en az birini sağlaması gerekecek. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlara verilecek.

Başvurular yarın saat 09.00'da başlayacak olup, 21 Nisan Salı günü saat 09.00'da sona erecek.

Bilet toplama süreci ise fenerbahce.org üzerinden gerçekleştirilecek.