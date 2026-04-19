TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
İran: Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkaları da geçemez

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkalarının da geçmesinin imkanı yoktur" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 10:52, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 10:53
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı ekseninde yaşanan son gelişmelere ve ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına dair değerlendirmelerde bulundu. Washington yönetiminin abluka kararını düşüncesizce atılmış bir adım olarak nitelendiren Kalibaf, "Hürmüz Boğazı'ndan biz geçemiyorsak başkalarının da geçmesinin imkanı yoktur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki kısıtlamalarının sürdüğüne dikkat çeken Kalibaf, şu an boğazda herhangi bir deniz trafiği gerçekleşiyorsa bunun tamamen İran'ın bölgedeki hakimiyetinden kaynaklandığını öne sürdü. Kalibaf, ABD'nin söz konusu ablukayı kaldırmaması durumunda, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin kesin surette kısıtlanacağını vurguladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir anekdot da aktaran Kalibaf, toplantılarda ABD heyetine yaptıkları uyarıyı anlattı. Amerikan mayın tarama gemilerinin bulundukları konumdan biraz daha ileriye hareket etmeleri halinde tereddütsüz ateş açacaklarını ABD heyetine kesin bir dille ilettiklerini belirten Kalibaf, bu uyarının ardından karşı tarafın geri dönüş emri vermek için 15 dakikalık süre talep ettiğini ve akabinde gemilere geri çekilme talimatı verdiğini sözlerine ekledi.

