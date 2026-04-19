TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Sahte belgelerle oturum uzatan çete çökertildi

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilere para karşılığı sahte kira kontratı, noter onayı ve tapu kaydı düzenleyerek ikamet izni alan 87 kişilik dev şebeke, polisin titiz takibiyle çökertildi. Göç İdaresi'ne sunulan evrakların sahte olduğunun fark edilmesiyle başlayan soruşturmada; 274 farklı kişinin dosyasında aynı irtibat numarasının kullanılması, polis ekiplerini organize suç örgütünün merkezine götürdü.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 08:18, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 08:21
İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinlerini sahte belgelerle uzatan dev şebeke çökertildi.

Mısırlı Zaki İbrahim Abodawi 2025 yılında İstanbul İl Göç İdaresine gelerek burada ikamet iznini uzatmak için evraklar sundu. Evrakları inceleyen yetkililer, kira kontratının sahte olabileceği değerlendirmesi yaparak ihbarda bulundu.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü harekete geçti. Aynı gün başvuru yapan Mısırlı Hosny Mohamed Abdelsalam'ın da kira kontratının sahte olduğu belirlendi ve sahte belgeler mercek altına alındı.

İfadelerine başvurulan yabancı uyruklu kişiler, belgeleri para karşılığında Mısırlı Amr Abdelhakım Hasan'dan temin ettiklerini belirtti.

BELGELER SAHTE DEDİ

Yapılan incelemelerde sisteme sunulan kira kontratları, noter onayları, tapu kayıtları ve hatta belediye numarataj belgelerinin tek bir merkezden üretildiği saptandı. Tapu Müdürlüğü ve İlçe Belediyelerinin aralarında olduğu 6 resmi kurum sunulan belgelerden 274 kişiye ait olanlarının hiçbirinin sistemde kaydı olmadığını ve tamamının sahte olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın genişleten başlangıç noktalarından biri ise sistemdeki irtibat numarası benzerliği oldu. Farklı uyruklu tam 274 yabancı kişinin ikamet dosyasında aynı telefon numaralarının kullanıldığını fark eden polis, şebekenin izini sürdü.

Operasyonlarda, aralarında kamu görevlilerinin adını kullananların da bulunduğu 87 şüpheli tespit edildi. Yakalanan çete üyeleri ise suçu birbirlerine attı.

Ali Rıza Akbulut

