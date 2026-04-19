TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Gazi Meclis 106 yaşında: TBMM'de 5 günlük bayram coşkusu
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Cesetsiz cinayet olur mu? İşte uzmanların görüşleri
Uygulama ertelendi: Kredi kartı limitleri düşmeyecek
Uygulama ertelendi: Kredi kartı limitleri düşmeyecek
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
İçişleri'nden Yavaş'a soruşturma izni: 40 Milyon TL'lik kamu zararı iddiası
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Okul saldırıları sonrası sert tedbir: VPN ve 'Çocuk Hattı' düzenlemesi yolda
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Pabucu ters giydiren fırsatçılık! 'Taban' fiyatına tavan zam
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
Ayser Çalık Ortaokulu'nda not skandalı
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
İklim değişikliği alerji mevsimini 4 hafta öne çekti
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Soylu'dan Özgür Özel'e Gülistan Doku yanıtı
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Kartalkaya faciasında 15 ay geçti: 'İddianame hala yok'
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
Okul saldırılarını bahane eden paylaşımlara soruşturma
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
TCMB Başkanı Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki saldırganın ölümüyle ilgili resmi açıklama geldi
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etti: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
TÜİK açıkladı: Konutta toplam satış azaldı, kredili satış arttı
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Bakan Şimşek: Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Alparslan Hoca gidince katliam geldi: Caninin üstünü arayan müdürün tayini çıkmış!
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılanmasına başlandı
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Bakanlıktan 'ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına açıklama
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
Başsavcılıktan Tuncay Sonel açıklaması: Erzurum'a getirilecek!
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Meclis Genel Kurulu, Salı günü özel bir görüşme yaparak okullardaki güvenlik önlemlerini ve şiddet olaylarını masaya yatıracak. Meclis'te 23 Nisan Özel Oturumu öncesi "Sosyal Hizmetler Kanunu" görüşmeleri tamamlanacak; babalık izni 5 günden 10 güne çıkarılırken koruyucu ailelere de yeni haklar tanınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 11:20, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 11:27
TBMM'de yoğun hafta: Okul saldırıları Meclis gündeminde
TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak.

TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mecliste hafta boyunca özel etkinlikler düzenlenecek.

TBMM Genel Kurulunda, yarın "TBMM Çocuk Özel Oturumu" yapılacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkana ve çocuk katip üyelere devredilecek. Bu oturumda Genel Kurulu çocuklar yönetecek.

Genel Kurul, 23 Nisan Perşembe günü ise TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlık edeceği 23 Nisan Özel Oturumu'nda, Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileri konuşacak.

Kutlamalar kapsamında Kurtulmuş tarafından resepsiyon verilecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılar görüşülecek

Haftalık çalışmalarına 21 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin genel görüşme yapılacak.

TBMM Genel Kurulu, ilk 15 maddesi kabul edilen sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, kadınlara verilecek doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış personele, talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin sahaya yansımasına ilişkin sunum gerçekleştirilecek.

Salı ve çarşamba günleri, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

