İki mevsim aynı fotoğrafta buluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Torosların uzantısı 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip Anamas Dağı, Beyşehir Gölü Havzası'nı kuzey ve batı yönlerinden çevreliyor.

Beyşehir Gölü'ne hakim konumun yanı sıra onlarca yaylayı barındıran dağ, eteklerinden zirvesine kadar uzanan kar örtüsüyle dikkati çekiyor.

Beyşehir Gölü'nün adalarında yeşil çayırlar kendini gösterirken, çiçek açan ağaçlar ile zirvelerdeki kar örtüsünün oluşturduğu manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kazandırıyor.

Sisli dağları, geniş çayırları ve göl üzerindeki adalarıyla dikkat çeken bölge güzel görüntüler sunarken, Kurucuova Mahallesi açıklarındaki iki ada çevresinde uçuşan martı sürüleri doğaya ayrı bir hareket katıyor.

BİR YANI BAHAR, BİR YANI KIŞ

Beyşehir Kültür ve Tanıtım Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, dağın zirvesinde yaklaşık 1 metre kar bulunduğunu söyledi:

"Yüksek kesimlerde kar var, aşağıda ağaçlar çiçek açtı. Bölgemiz doğal güzellikleri açısından çok zengin. Fotoğrafçılar için bulunmaz bir nimet. Göldeki su durumu da iyiye gidiyor. 'Beyşehir Gölü öldü.' söylemleri doğru değil. Su tasarrufuna dikkat eder ve yeterli yağış alırsak daha güzel günler göreceğiz."