Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 18:06, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 18:12
15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan elim saldırıya ilişkin süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.

Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir.

Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır.

Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Erhan Baydur kimdir?

Erhan Baydur, 1979 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Elmalı'da tamamlayan Baydur, ortaokul ve lise öğrenimini Antalya'da tamamladı.

2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Baydur, 2003-2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi kurumlarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kurucu müdürlük, öğretmenevi müdürlüğü görevlerinden sonra 2017-2021 tarihleri arasında Antalya ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. 2021- 2024 yılları arasında Isparta İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır.

