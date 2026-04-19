Bakan Fidan: İsrail'in yayılmacılığı küresel bir güvenlik sorunudur
Babasını öldürdü, 'intihar etti' diyerek polisi aradı

Esenyurt'ta yaşayan Şenol Yıldız, aile içinde yaşanan tartışmada babası Hasan Yıldız'ı (44) silahla vurarak öldürdü. Polisi arayarak "babam intihar etti" diyen Şenol Yıldız, ekiplerin detaylı incelemesi sonucu gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 14:55, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 14:57
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak'ta yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda bir kişinin silahla kendisini vurduğu bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Hasan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde ve çevresinde detaylı çalışma yürüten polis ekipleri, olayın intihar olmadığı yönünde bulgulara ulaştı. Yapılan incelemelerde, olayın aile içinde yaşanan tartışma sonrası gerçekleştiği ve silahı kullanan kişinin oğlu Şenol Yıldız olduğu tespit edildi.

Yaşanan olayla ilgili olarak konuşan komşu İnan Yıldız, "Bizim duyduğumuz önce aile içinde bir tartışma olmuş. Sonrasında silah patlama sesi duymuşlar ve "Ambulans" diye bağırmışlar. Ardından ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri gelmiş. Götürdüler. Komşumuz vefat etmiş. Cenaze memleketine gitti. Çok sevdiğimiz, efendi insanlardı. Neden böyle oldu bilemiyoruz. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın ise üst kattaki evde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

