Ankara'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Ankara - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2026 16:16, Son Güncelleme : 19 Nisan 2026 16:17
Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın dış cephesi için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.