Denizli'de otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 20:53, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 21:00
N.B. idaresindeki 20 VA 203 plakalı otomobil, Aydınlar Mahallesi yakınlarında yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Nadire Baysal (79) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.