Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sistemine yönelik değerlendirmelerde bulundu

SGK'da tarihi denge

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Sosyal güvenlik sistemine ilişkin son verileri de paylaşan Işıkhan, "SGK gelirlerinin giderlerini karşılama oranı 2025 yılında yüzde 100,64 olarak en yüksek seviyede gerçekleşti" bilgisini verdi.

Işıkhan, SGK'nın Hazine'den hiçbir katkı olmadan gelirler ile giderler dengesini 2025'te yüzde 78,92 olarak gerçekleştirdiğini de söyleyerek, "Biz bu gelişmelerin kalıcı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği bizim gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi olacaktır" diye konuştu.

Bakan Işıkhan: Esnek çalışma modelini kalıcı hale getireceğiz

Yeni nesil çalışma modellerine de değinen Işıkhan, uzaktan ve hibrit çalışmanın kalıcı hale geldiğini belirterek, "Hibrit ve uzaktan çalışma modelleri artık geçici değil, kalıcı birer modele dönüştü" ifadelerini kullandı. Bakanlık olarak hedeflerinin kapsayıcı ve esnek bir çalışma hayatı oluşturmak olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Çalışma hayatını daha kapsayıcı, daha esnek ve daha aile dostu hale getirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.