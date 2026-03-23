Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu haftanın hava raporunu paylaştı. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışlı havanın hafta boyunca Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar etkili olacağını, cuma günü kısa bir mola veren yağışların öğle saatlerinden itibaren batıdan tekrar yurda giriş yapacağını belirtti. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için ise "çığ tehlikesi" uyarısı yenilendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 16:22, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 16:30
Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava bu hafta da etkisini sürdürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yağışlı hava bu hafta etkisini sürdürecek

Macit, yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı havanın yurt genelinde bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirterek, yağışların yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesinin doğusunda devam edeceğini söyledi.

Yağışların çarşamba ve perşembe günü ülke genelinde etkili olacağını anlatan Macit, "Cuma günü yağışlar doğu kesimlerden ülkemizi terk edecek ancak cuma öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı hava yurda giriş yapacak. Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de başlayan yağışlar, hafta sonu tüm yurtta etkili olacak." diye konuştu.

Macit, genellikle sağanak şeklinde olacak yağışların Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde özellikle eğimli kesimlerde çığ tehlikesinin bulunduğuna işaret eden Macit, dikkatli olmaları için bu konuda vatandaşları uyardı.

3 büyükşehirde yağış bekleniyor

Macit, hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyrettiğini vurgulayarak, "Sıcaklıklar cumaya kadar böyle devam edecek, cumadan sonra artarak özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak." dedi.

3 büyükşehirde gelecek 3 gün boyunca yağış beklendiğini aktaran Macit, şunları kaydetti:

"Ankara'da sıcaklıklar 9-10 derece civarında, cuma günü sıcaklıkların artarak 16-17 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar İstanbul'da 16-17, İzmir'de 17-18 derece civarında olacak."

