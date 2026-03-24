İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi iddiası

Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
İran, geçtiğimiz hafta İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına düzenlenen saldırının ardından Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurma kararı aldı. Enerji Bakanlığı kaynakları, Rusya ve Azerbaycan'dan gelen ithalatın sürdüğünü ve 6,3 milyar metreküplük depo kapasitesiyle arz güvenliğinin korunduğunu bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2026 18:08, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 18:08
Bloomberg'in haberine göre İran, geçen hafta İsrail'in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırı sonrası Türkiye'ye gaz akışını durdurdu.

Kesintinin ne kadar süreceği henüz net değil. Bloomberg kaynakları, Türkiye'nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan'dan gaz ithal etmeye devam ettiğini ve yeterli stoklara sahip olduğunu belirttiler.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) verilerine göre, Türkiye geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14'ünü İran'dan karşıladı.

İsrail saldırıları piyasaları sarstı

Dünyanın en büyük gaz sahası olan Güney Pars'a İsrail tarafından 18 Mart'ta saldırı düzenlendi.

Tahran, dünyada sıvılaştırılmış gaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birini üreten Katar'daki Ras Laffan tesisi de dahil olmak üzere Körfez'deki diğer enerji tesislerine karşı saldırı düzenledi.

Bu saldırılar sonrası, Avrupa gaz vadeli kontratları son 3 yılın en yüksek seviyelerine çıkarak savaş öncesi seviyelerinin yüzde 70 üzerinden işlem görüyor.

6,3 milyar metreküplük depolama kapasitesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kasım ayında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "6,3 milyar metreküplük toplam depolama kapasitesine ulaşmış durumdayız" demişti. Geçen yıl mart ayında Türkiye, günlük ortalama 230 milyon metreküp gaz tüketmişti.

Güney Pars'tan gelen gaz hem İran'ın iç elektrik üretimi hem de ihracatı için hayati önem taşıyor. Bağdat yönetimi dün yaptığı açıklamada, İran'ın sahaya yapılan saldırının ardından Irak'a gaz akışını kestiğini, ancak akışın o zamandan beri kısmen yeniden başladığını belirtti.

Geçmiş dönemlerde de İran, özellikle iç talebin yüksek olduğu kış aylarında, teknik sorunları gerekçe göstererek Türkiye'ye gaz ihracatında kesinti yapmıştı.

