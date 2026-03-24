İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi iddiası

Bloomberg'in haberine göre İran, geçen hafta İsrail'in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırı sonrası Türkiye'ye gaz akışını durdurdu.

Kesintinin ne kadar süreceği henüz net değil. Bloomberg kaynakları, Türkiye'nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan'dan gaz ithal etmeye devam ettiğini ve yeterli stoklara sahip olduğunu belirttiler.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) verilerine göre, Türkiye geçen yıl doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14'ünü İran'dan karşıladı.

İsrail saldırıları piyasaları sarstı



Dünyanın en büyük gaz sahası olan Güney Pars'a İsrail tarafından 18 Mart'ta saldırı düzenlendi.

Tahran, dünyada sıvılaştırılmış gaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birini üreten Katar'daki Ras Laffan tesisi de dahil olmak üzere Körfez'deki diğer enerji tesislerine karşı saldırı düzenledi.

Bu saldırılar sonrası, Avrupa gaz vadeli kontratları son 3 yılın en yüksek seviyelerine çıkarak savaş öncesi seviyelerinin yüzde 70 üzerinden işlem görüyor.

6,3 milyar metreküplük depolama kapasitesi



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kasım ayında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "6,3 milyar metreküplük toplam depolama kapasitesine ulaşmış durumdayız" demişti. Geçen yıl mart ayında Türkiye, günlük ortalama 230 milyon metreküp gaz tüketmişti.

Güney Pars'tan gelen gaz hem İran'ın iç elektrik üretimi hem de ihracatı için hayati önem taşıyor. Bağdat yönetimi dün yaptığı açıklamada, İran'ın sahaya yapılan saldırının ardından Irak'a gaz akışını kestiğini, ancak akışın o zamandan beri kısmen yeniden başladığını belirtti.

Geçmiş dönemlerde de İran, özellikle iç talebin yüksek olduğu kış aylarında, teknik sorunları gerekçe göstererek Türkiye'ye gaz ihracatında kesinti yapmıştı.