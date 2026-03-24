1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül

Bursa Şehir Hastanesi, tıp dünyasında nadir rastlanan bir başarıya ev sahipliği yaptı. Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nail Kahraman, son bir yılda toplam 3 bin 766 ameliyat gerçekleştirdi. Bunların 1.316'sı, yüksek risk taşıyan "A Grubu" operasyonlardı. Bu etkileyici performansı nedeniyle Kahraman, hastane bünyesinde düzenlenen takdir töreninde ödüllendirildi.

Başhekim Doç. Dr. Salih Metin'in ev sahipliği yaptığı törende, plaketi Bursa Valisi Erol Ayyıldız takdim etti. Törende, Kahraman'ın özellikle çevre illerden gelen ve hayati risk taşıyan hastalara gösterdiği özverili çalışma öne çıkarıldı.

Prof. Dr. Kahraman, plaket töreninde yaptığı açıklamada, başarının ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, "Bu gurur, gece gündüz demeden çalışan tüm meslektaşlarımıza ait. Riskli olarak kabul edilen hastalar için sorumluluk almak bizim vicdani görevimiz. Amacımız, çaresiz kalan hastalara umut olabilmek" dedi.

Kahraman ayrıca, elde edilen başarının yalnızca bireysel değil, Bursa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nin ortak çabası olduğunu vurguladı ve hastanenin cerrahi kapasitesini uluslararası standartlara taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Bursa'da 1 Yılda 3 Bin 766 Ameliyat Yapan Doktora Ödül

Tören, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle birleştirildi. İftar yemeğiyle başlayan programda Bursa Sevgi Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verdi. Etkinlikte, farklı branşlarda üstün performans gösteren hekimler de başarı belgeleriyle ödüllendirildi. Vali Erol Ayyıldız ve Başhekim Salih Metin, sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarına dikkat çekerek tüm sağlık camiasının Tıp Bayramı'nı kutladı.