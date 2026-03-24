Akın Gürlek dava açmıştı: Özel ve Murat Emir tazminat ödeyecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li vekil Murat Emir'e açtığı "iftira ve hakaret" davasını kazanarak, iki milletvekili hakkında toplam 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi; karar Özel'in grup toplantısı sırasında açıklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin konuşurken dikkat çeken bir karar geldi.
Mahkeme, Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in tazminat ödemesine hükmetti.
Özgür Özel ve Murat Emir hakkında "iftira ve hakaret" davası açılmış İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi iki davanın birleştirilmesine karar vermişti.
Bakan Gürlek tazminatı AFAD'a bağışladı
Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında Özgür Özel ve Murat Emir hakkında toplam 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Bakan Gürlek, kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı.
Karar, Özgür Özel CHP Grup Toplantısı'nda konuşurken geldi.