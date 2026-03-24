42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: Herkes katılabiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 42 ilimizde toplamda 390 muhtelif arsanın satışa çıkarılacağını duyurdu. Yatırımcılara sunulacak olan farklı tipteki arsaların satışı için katılım herkese açık olacak.

24 AY VADE İMKANIYLA ÖDENEBİLECEK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Türkiye genelinde arsa satışı hazırlığına başladı. 42 ilde bulunana ve toplam sayısı 390 olan farklı tiplerdeki arsalar müzayede yöntemiyle satılacak. Ticaret, konut, plansız yapı, tarım ve kentsel gelişim alanları olmak üzere farklı türlerdeki muhtelif arsalar sahiplerini bulacak.

Satışlara katılıp arsa sahibi olmak isteyenler yüzde 25 oranında bir peşinat ödedikten sonra kalan ücreti 24 ay taksitli şekilde ödeyebilecek. Peşin alımlarda toplam fiyatta yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

ANKARA VE İSTANBUL'DA SATIŞ YAPILACAK

Arsa açık artırmaları 2-3 Nisan tarihlerinde saat 10:30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Aynı zamanda katılmak isteyenler internet üzerinden de teklif iletebilecek. Katılmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin toplantı başlamadan önce Emlak Yönetim'in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarını yatırması gerekiyor.

Açık artırmaya katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler EMLAK YÖNETİM Hizmetler ve Ticaret A.Ş'nin Halkalı Şubesi hesabına talip oldukları taşınmaza göre katılım ücretlerini yatırdıktan sonra açık artırmaya katılabilirler.

TAŞINMAZ BEDELİNE GÖRE KATILIM ÜCRETLERİ

Muhammen bedeline göre taşınmazlar için ödenecek katılım ücretleri belirlendi. İşte muhammen bedeline göre taşınmazlar için katılım ücretleri:

-Muhammen bedeli 299.999 TL'ye kadar taşınmazlarda: 15.000 TL

-Muhammen bedeli 300.000 TL ile 999.999 TL arasında taşınmazlarda: 50.000 TL

-Muhammen bedeli 1.000.000 TL ile 3.999.999 TL arasında taşınmazlarda: 250.000 TL

-Muhammen bedeli 4.000.000 TL ile 7.999.999 TL arasında taşınmazlarda: 500.000 TL

-Muhammen bedeli 8.000.000 TL ile 19.999.999 TL arasında taşınmazlarda: 1.000.000 TL

-Muhammen bedeli 20.000.000 TL ile 29.999.999 TL arasında taşınmazlarda: 2.500.000 TL

-Muhammen bedeli 30.000.000 TL ile 79.999.999 TL arasında taşınmazlarda: 5.000.000 TL

-Muhammen bedeli 80.000.000 TL ile 199.999.999 TL arasında taşınmazlarda: 10.000.000 TL

-Muhammen bedeli 200.000.000 TL ile 299.999.999 TL arasında taşınmazlarda: 15.000.000 TL

-Muhammen bedeli 300.000.000 TL ve üzeri taşınmazlarda: 32.000.000 TL