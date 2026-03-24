Kabine toplandı: En önemli gündem Ortadoğu'daki savaş
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Doğubeyazıt'ta askeri araç kazası: 1 asker şehit oldu
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
215 bin kişilik çalışma: Kalp krizi riski 4 testle erken tespit edilebiliyor

JACC dergisinde yayımlanan yeni araştırma, genetik veriler ile kan testlerinin birlikte değerlendirilmesiyle kalp hastalığı riskinin yıllar öncesinden öngörülebileceğini ortaya koydu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Mart 2026 13:23, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 13:28
Journal of the American College of Cardiology (JACC) dergisinde 18 Mart 2026'da yayımlanan araştırmada, UK Biobank verileri kullanılarak 215 binden fazla kişi yaklaşık 12 yıl boyunca takip edildi. Çalışmada genetik yatkınlık ile bazı kan değerlerinin birlikte analiz edilmesiyle koroner arter hastalığı riskinin önemli ölçüde daha doğru tahmin edilebildiği belirlendi.

Kalp krizi riski 4 temel göstergeyle ölçüldü

Araştırmada kalp hastalığı riskini belirlemede şu dört temel parametre birlikte değerlendirildi:

LDL kolesterol (kötü kolesterol)
Lipoprotein(a) [Lp(a)]
hs-CRP (iltihap göstergesi)
Genetik risk skoru (PRS)

Bilim insanları, bu dört verinin birlikte analiz edilmesinin, tek başına kolesterol ölçümüne kıyasla çok daha güçlü bir öngörü sağladığını ortaya koydu.

Risk birkaç kat artabiliyor

Çalışmaya göre bu dört parametrede yüksek risk grubunda yer alan kişilerde, kalp hastalığı gelişme ihtimali düşük risk grubuna göre birkaç kat daha yüksek bulunuyor.

Uzmanlar, bu durumun özellikle erken teşhis açısından kritik olduğunu vurgularken, riskin doğru belirlenmesiyle önleyici tedbirlerin zamanında alınabileceğine dikkat çekiyor.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kalp krizi çoğu zaman önceden bazı belirtilerle kendini gösterebiliyor. En yaygın belirtiler şunlar:

-Göğüs ağrısı
-Nefes darlığı
-Kol veya çeneye vuran ağrı
-Soğuk terleme ve bulantı

Ancak bazı durumlarda, özellikle diyabet hastalarında, kalp krizi hiçbir belirti vermeden de gelişebiliyor.

Uzmanlardan "doktor kontrolünde test" uyarısı

Araştırma, özellikle 40 yaş üzerindeki bireylerde risk değerlendirmesinin önemini ortaya koyarken, uzmanlar bu testlerin rastgele değil, hekim önerisiyle yapılması gerektiğini belirtiyor.

Ailede kalp hastalığı öyküsü bulunan, kolesterol problemi yaşayan veya risk grubunda yer alan kişilerin detaylı değerlendirme için sağlık kuruluşlarına başvurması öneriliyor.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, kalp hastalığının yalnızca tedavi edilmesi değil, oluşmadan önce önlenebileceğini göstermesi oldu.

