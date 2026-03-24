İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama

İstanbul'da jandarma ekiplerince Eminanç Kardeşler organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 13:35, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 13:33
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, örgüt elebaşılığını B.E. ve F. E.'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, suç örgütü üyesi şüphelilerin, İstanbul'da uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri kullanarak silahlı saldırı eylemleri planladığını, "korkutma ve haraç almak maksadıyla çok sayıda işyerine silahlı saldırı" gerçekleştirdiğini ve "silahlı tehdit yoluyla maddi menfaat" sağladığını belirledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda nakit para, dijital materyal, tabanca fişeği ile kesici ve delici alet ele geçirildi.

"2026'yı çetelerle mücadele yılı ilan ediyoruz"

Söz konusu operasyonun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "2026'yı çetelerle mücadele yılı ilan ediyoruz" yönündeki açıklamaları kapsamında yürütülen çalışmanın bir parçası olduğu belirtildi.

Eminanç Kardeşler organize suç örgütü üyelerine yönelik bugüne kadar farklı zamanlarda toplam 7 operasyonun düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu operasyonlarda yakalanan 80 şüpheliden 74'ünün tutuklandığı, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

