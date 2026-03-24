Kabine toplandı: En önemli gündem Ortadoğu'daki savaş
İpsala Sınır Kapısı'nda aralarında alpakaların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir minibüste alpaka, tavuk ve güvercin gibi cins hayvanlar ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 13:48, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 13:49
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe ve risk kriterleri kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen B.Ö. idaresindeki minibüsü riskli olarak değerlendirdi.

Ekiplerce yapılan ön görüşmede sürücü, aracında yasaklı veya kaçak ürün bulunmadığını beyan etti.

Sürücünün hareketlerinden de şüphelenen ekipler minibüsü arama hangarına sevk etti.

Araçta yapılan aramada 2 alpaka, 58 cins güvercin ve 9 cins tavuk ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

