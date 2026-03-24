Kabine toplandı: En önemli gündem Ortadoğu'daki savaş
EKK: Savaşın etkilerini sınırlandırmak için tedbirler sürecek

Külliye'de gerçekleşen ekonomi zirvesinden "kararlılık" mesajı çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı toplantıda, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomiye etkileri ve AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konuları masaya yatırıldı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin vatandaşa yansımasını sınırlamak için vergi düzenlemesini içeren eşel mobil sisteminin uygulanacağı duyurulurken, enflasyonla mücadelenin tavizsiz süreceği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 15:34, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 15:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında EKK toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonominin belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir süreçten geçtiğine işaret edilerek, "Bu konjonktürde Türkiye ekonomisi, güçlü makroekonomik temelleri sayesinde şoklara karşı dayanıklılığını korumaktadır. Uyguladığımız programla finansal istikrar güçlenmiş, makroekonomik dengeler önemli ölçüde iyileşmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Düşük kamu borcu ve bütçe açığı, güçlü rezerv pozisyonu, azalan cari açık, artan dış kaynak girişi ve sağlam bankacılık sektörüyle, Türkiye ekonomisinin birçok ülkeden olumlu yönde ayrıştığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Öte yandan bölgemizdeki jeopolitik gelişmelerin ve artan petrol fiyatlarının cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerindeki olası etkileri yakından izlenmektedir. Bu süreçte, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımasını sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi geçici olarak devreye alınmıştır. Ayrıca tarımsal girdilerin arzına yönelik alınan tedbirler ve stratejik stok yönetimi ile tarımsal üretimin güçlü yapısı korunmaktadır.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve cari açığı kalıcı olarak düşürmek amacıyla önceliklendirilen yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları hızlandırılmaktadır. Bu sayede hem enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hem de rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılık eğilimleri, dış ticaret stratejilerinin yeniden şekillendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, en önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeşil dönüşüm politikalarına uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

"Gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz"

Bu kapsamda EKK toplantısında, makroekonomik gelişmelerin değerlendirildiği, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın küresel ekonomi ve Türkiye üzerindeki olası etkilerinin ele alındığı aktarılan açıklamada, Türkiye'nin AB ile ticari ilişkilerine yönelik son dönem gelişmelerin üzerinde durulduğu bilgisine yer verildi.

Toplantıda, Avrupa'da üretilen düşük karbonlu teknoloji ve ürünlere talebi artırmayı amaçlayan AB'nin "Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı"nın dış ticarete olası etkilerinin de ele alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomimize muhtemel etkilerini sınırlandırmak amacıyla güçlü bir koordinasyon içinde gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadeleyi kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Değişen küresel ticaret koşulları karşısında rekabet gücümüzü ve üretim kapasitemizi korumaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz."

