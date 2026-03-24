Ana sayfaHaberler Magazin

Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 17:58, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 17:59
Yazdır
Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir binanın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse için Zincirlikuyu Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şarkıcı Hande Yener, Ömür Gedik, Ferhat Göçer, Hakan Peker katılırken, törene sanat dünyasından katılımın az olduğu görüldü. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Dijan Nazlan Köse gözyaşlarına hakim olamadı. Hande Yener, Dijan Nazlan Köse'ye sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Köse için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Köse'nin cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.

Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!

"İyi de kötü de olsa insanlığa düşen hakkımızı helal ederek, mekanı cennet olsun diyerek uğurlamaktır"

Müzik yapımcısı ve Erol Köse'nin yakın arkadaşı Şahin Özer, "Erol'un hayata, müziğe başladığı ve albüm çıkardığı ilk günden itibaren ona yardımcı olan birisiyim. Ne olursa olsun bir arkadaşımızı bir meslektaşımızı kaybettik. İyi de kötü de olsa insanlığa düşen hakkımızı helal ederek, mekanı cennet olsun diyerek uğurlamaktır. Aramızda olsaydı çok iyi olurdu. Ama maalesef şu anda onun hakkında dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Mekanı cennet olsun" dedi.

"Erol Köse'nin ölümüne dair kamuoyunda paylaşılanlara üzülüyorum"

Şarkıcı Ferhat Göçer, "Erol Köse'nin ölümüne dair kamuoyunda paylaşılanlara üzülüyorum. Bu konuda yorum yapmak bizim haddimize değil. Ahirete ve ilahi adalete inanıyorsak bu konuda gerekli taksiratı yapılacaktır diye ümit ediyorum bu nedenle de üzülerek izliyorum. Ancak bu bir vesile olmalı, yaşadığımız sektörde yorumcusundan, yapımcısına, eser sahibinde sektörün tüm bileşenlerine herkesin bir oturup düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Günlük hırslarımız uğruna, kimleri küstürüp üzüyoruz, hak adalet ve hukuk meselelerinde nerelerde empati kurmalıyız bence tüm sektör bunu değerlendirmeli. Güç geçici bir durum, bugün güçlüsünüz yarın değilsiniz. Kimseyi üzmeden, ardınızda güzel şeyler bırakarak gitmek bizim için en büyük ödül. Allah'tan rahmet diliyorum. Ekmeğini çok yediğim, çok büyük bir prodüktördü. Beni 15 gün önce aramıştı. Şirket haklarını kızına devretmek istiyordu. Sesi yorgundu. Kalp hastası olduğunu biliyordum ama ALS hastalığını bilmiyordum. Benden de sakladı. Çok yorgundu ama aklı başında ve sağlıklıydı. En kısa sürede görüşmeyi diledik. Kızının hak meselesini de halletmiştik. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Bir hekim olarak hep takip ederdim ama ALS zor bir hastalık" dedi.

Ömür Gedik ise, "Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Biz en son Erol ile mesajlaştığımızda kediler ve köpekler üzerinden konuşmuştuk. Erol nerede yaralı bir hayvan görse beni arar 'şu hayvana yardım edelim' derdi. O yüzden ben kendisini böyle hatırlıyorum. Gerçekten bu yönünün çok yüksek olduğunu biliyordum. Giderken de 'kedime iyi bakın diye' not bıraktı. Ailesi mutlaka bakacaktır. Aksi bir halde biz sahip çıkarız. Sosyal medyada yazılan kötü şeylere yorum yapmak istemiyorum. Onu hayvansever olarak hep iyi hatırlayacağım" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber