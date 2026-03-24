Ağrı Dağı'nda haber alınamayan kadın dağcı aranıyor

Pazar günü Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında 4 bin 700 metrede 5 kişilik gruptan ayrılarak dönüşe geçen ve kendisinden haber alınamayan kadın dağcı Sevim Yılmaz Hasanova için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmada, jandarma envanterine ait hava aracı ile emniyet birimlerine ait insansız hava aracı bölgede keşif ve arama faaliyetlerine katılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle bölgede yol açma çalışması yürütüyor.

Öte yandan inişi sorunsuz gerçekleştiren 4 kişilik dağcı grubu, dün tedbir amaçlı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de bölgeye giderek arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere kumanya desteği veriyor.

22 Mart'ta yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçen 5 kişilik dağcı grubu arasında yer alan Sevim Yılmaz Hasanova 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.