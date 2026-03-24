Ağrı Dağı'nda haber alınamayan kadın dağcı aranıyor

Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gereken yapılıyor
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gereken yapılıyor
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasında ikinci şehit haberi
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasında ikinci şehit haberi
İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi iddiası
İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi iddiası
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
Ağrı Dağı'nda haber alınamayan kadın dağcı aranıyor

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken 4 bin 700 metreden dönen ve kendisinden haber alınamayan kadın dağcı için arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 16:34, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 16:33
Pazar günü Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında 4 bin 700 metrede 5 kişilik gruptan ayrılarak dönüşe geçen ve kendisinden haber alınamayan kadın dağcı Sevim Yılmaz Hasanova için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmada, jandarma envanterine ait hava aracı ile emniyet birimlerine ait insansız hava aracı bölgede keşif ve arama faaliyetlerine katılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle bölgede yol açma çalışması yürütüyor.

Öte yandan inişi sorunsuz gerçekleştiren 4 kişilik dağcı grubu, dün tedbir amaçlı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de bölgeye giderek arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere kumanya desteği veriyor.

22 Mart'ta yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçen 5 kişilik dağcı grubu arasında yer alan Sevim Yılmaz Hasanova 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

