Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Çorum'un Boğazkale ilçesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan İlçe Tapu Müdürü, gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 17:00, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 17:00
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Boğazkale İlçe Tapu Müdürü V.S, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Boğazkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyete götürülen V.S.'nin işlemleri sürüyor.