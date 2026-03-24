Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gereken yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Nevruzu bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz. Nevruzun temsil ettiği değerlere zarar veren hiçbir eyleme de izin vermeyiz."

"(Terörsüz Türkiye) Önümüze çıkan engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız"

"(Terörsüz Türkiye) Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir"

"Terörsüz bölge idealimiz Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir"