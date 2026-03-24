Körfez ülkeleri, İran kaynaklı onlarca füze ve İHA saldırısını engelledi

Körfez'deki Arap ülkeleri, son 24 saatte İran kaynaklı onlarca balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef olduklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 19:51, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 20:55
Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın misilleme saldırılarının sürdüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından geceden bu yana yapılan açıklamalara göre, ülkenin doğu bölgesinde toplam 34 İHA tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, son 24 saatte ülkeyi hedef alan 17 balistik füze ve 13 İHA'nın tespit edildiğini belirtti.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gün içinde İran'dan fırlatılan 5 balistik füze ve 17 İHA'ya müdahale edildiği ifade edildi.

BAE ayrıca, İran'ın misilleme saldırılarını başlattığı günden bu yana hava sahasında 357 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1806 İHA'ya müdahale edildiğini bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İran kaynaklı İHA ve füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi ve vatandaşlara güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulunuldu.

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

