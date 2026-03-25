Dolar 44,35 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 44,35 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 17:13, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 17:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,3470
|44,3480
|44,3550
|44,3560
|Avro
|51,4110
|51,4120
|51,3790
|51,3800
|Sterlin
|59,3970
|59,4070
|59,3490
|59,3590
|İsviçre frangı
|56,1550
|56,1650
|56,0770
|56,0870
|ANKARA
|ABD doları
|44,3170
|44,3970
|44,3250
|44,4050
|Avro
|51,3710
|51,4510
|51,3390
|51,4190
|Sterlin
|59,3370
|59,5470
|59,2890
|59,4990