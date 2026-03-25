Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz' kitabının takdim yazısını yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" isimli kitabın takdim yazısını kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nevruz sınırları aşan gönül ve kültür coğrafyamızın ortak şenliğidir" dedi.

Haber Giriş : 25 Mart 2026 13:14, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz' kitabının takdim yazısını yazdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun editörlüğünü yaptığı "Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" isimli kitap, AK Parti'nin kurumsal internet sitesine yüklenecek.

Kitabın takdim yazısını kaleme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin, yalnızca akıp giden zamanın veya geçmişte yaşanmış hadiselerin kronolojik bir dökümü olmadığını, milletlerin hafızası, medeniyetlerin kök hücresi ve geleceğe yön veren sarsılmaz bir pusula olduğunu belirtti.

"Bizi biz yapan köklerimize ve ortak kültürel değerlerimize olan güçlü aidiyetimiz"

"Bizi biz yapan, bizi bir kılan ve asırlar boyunca ayakta tutan en mühim unsurlardan biri de köklerimize ve ortak kültürel değerlerimize olan güçlü aidiyetimizdir" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Adriyatik kıyılarından Çin Seddi'ne, Türkistan bozkırlarından Balkanlar'ın zümrüt yeşili dağlarına kadar uzanan o devasa gönül coğrafyamızda, yüzlerce yıldır aynı coşku ve aynı heyecanla kutladığımız Nevruz Bayramı, bu aidiyetin en müşahhas, en renkli nişanesidir. Nevruz, tabiatın kış uykusundan uyanışını, toprağın yeniden dirilişini ve baharın gelişini müjdeleyen bir takvim yaprağı olmanın çok ötesindedir. Sivaslı Aşık Ali Nebi'nin, 'Dede Korkut torunları / Bayram eyler yarınları / Dost biliriz hep canları / Sultan nevruz sefa geldin' mısralarında dile getirdiği gibi, Nevruz milletimizin zorluklar karşısındaki dirayetinin ve kardeşliğinin bayramıdır. Bizim inancımızda ve medeniyet tasavvurumuzda Nevruz, ayrılığın gayrılığın değil, birlik ve beraberliğin, iri olmanın, diri olmanın ve her şeyden öte kardeş olmanın günüdür. Nevruz, 86 milyonun, sınırları aşan gönül ve kültür coğrafyamızın ortak şenliğidir.

Maalesef, son iki asrımız Türk dünyası ve İslam alemi için büyük zorluklara, çilelere, asimilasyon politikalarına sahne oldu. Münevverlerimizin zindanlara atılarak, sürgünlere gönderilerek susturulmaya çalışıldığı, kadim kimliklerin, dillerin ve inanç değerlerinin yasaklandığı o 'hazan mevsimini' hamdolsun hep birlikte geride bıraktık. Tek parti döneminin, Türkiye sınırları dışında 'Türk var' demeyi dahi suç sayan, kendi soydaşını Boraltan Köprüsü'nde ateşe atan o karanlık ve şaşı bakan zihniyetini tarihin çöplüğüne gömdük. Bugün, merhum İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' diyerek yaktığı o meşale, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında devasa bir küresel güce dönüşmüştür."

"Aynı hissiyatla çarpan kalpleriz"

Türkiye olarak, Türk dünyası ile kucaklaşmayı ve her alanda işbirliğini dış politikanın en temel gayesi olarak belirlediklerini vurgulayan Erdoğan, "İlan ettiğimiz 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi ile siyasetten ekonomiye, enerjiden Orta Koridor'un inşasına kadar her alanda kader ortaklığımızı perçinlerken, asıl kalıcı ve sarsılmaz bağın eğitim, bilim, kültür ve sanatla atılacağının da bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz Aytmatov'un eserlerini ve Oğuznameleri ortak Türk alfabesiyle basarak tarihi bir adım attıklarını anımsatan Erdoğan, "Ortak tarih, coğrafya ve edebiyat müfredatlarımızla, Türk dünyasındaki üniversitelerimizin, TÜBA'nın ve Türk Akademisi'nin değerli çaba ve gayretleriyle, evlatlarımızı ortak bir tarih şuuruyla geleceğe hazırlıyoruz. İnanıyoruz ki, ilim ve fikir köprüleri sağlam kurulduğunda, siyasi ve ekonomik köprüler yıkılmaz birer abideye dönüşecektir." ifadesini kullandı.

"Kitabın 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Türk Dünyası Asrı'nın inşasında sağlam bir irfan tuğlası olacağına yürekten inanıyorum"

Nevruz Bayramı'nın, tıpkı 3 Ekim Türk İş Birliği Günü gibi, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında tüm Türk dünyasının "Ortak Anma ve Kutlama Günü" olarak ilan edilmesi yönündeki iradenin, bu ortak bilincin kurumsallaşması gayesini taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zira bizler, Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin, Mahtumkulu Firaki'nin, Ahmet Cevat'ın ve Süleyman Çolpan'ın ruhunu aynı hamurla yoğuran ve aynı ufukta buluşturan, dertleri ortak, sevinçleri ortak, idealleri ortak büyük bir ailenin mensuplarıyız. Bugün Gazze'deki mazluma ağlarken de Karabağ'da azatlık ateşini yakarken de aynı hissiyatla çarpan kalpleriz. Elinizdeki bu kıymetli eserin, böylesine kutlu ve tarihi bir hedefe hizmet ettiğini büyük bir memnuniyetle müşahede ediyorum. Türk dünyasının dört bir yanından değerli bilim insanlarımızın katkılarıyla vücut bulan bu kitabın, kültürel hafızamızı diri tutacağına, gençlerimize ilham vereceğine, 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Türk Dünyası Asrı'nın inşasında sağlam bir irfan tuğlası olacağına yürekten inanıyorum."

Eserin hazırlanmasında emeği geçen Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığını ve tüm akademisyenleri tebrik eden Erdoğan, "Tesirinin ziyade olmasını diliyor, baharın müjdecisi Nevruz'un tüm insanlığa, ülkemize ve Türk dünyasına barış, huzur ve refah getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

Kitapta 36 akademisyenin kaleme aldığı 33 makale yer alıyor

Yurt içinden ve yurt dışından 36 akademisyenin kaleme aldığı 33 makalenin yer aldığı kitapta, Nevruz'un Türk dünyasındaki önemi, tarihi birikimi, farklı detaylarıyla nasıl bir ortaklaşmaya sahip olduğu kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Bu konudaki öncü eserlerden olma özelliği taşıyan kitabın gelecek günlerde okuyucunun beğenisine sunulması bekleniyor.

