Ramazan Hoca tahliye edildi: Öğrencileri evinin önünde karşıladı

Manisa'da yürütülen süreç kapsamında bir süredir tutuklu bulunan öğretmen Ramazan Avuşmak, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından Avuşmak, öğrencileri tarafından evinin önünde karşılandı. Öğrencilerin sürpriz buluşması, hem mahallede hem de sosyal medyada dikkat çekti.

Öğrencilerinden anlamlı karşılama

Tahliye haberinin duyulmasının ardından Ramazan Avuşmak'ın öğrencileri, öğretmenlerini karşılamak için evinin önünde toplandı. Öğrencilerin alkışlarla ve sevgi gösterileriyle karşıladığı Avuşmak, duygusal anlar yaşadı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Karşılama anlarına ilişkin paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, yaşanan süreci değerlendirerek "Hakikat er ya da geç ortaya çıkar" yorumunda bulundu.

Paylaşımlarda, "Bir insanın itibarı kolay yıkılmaz, aksine daha fazla kişiye ulaşır" şeklindeki ifadeler de öne çıktı.

Süreç yakından takip edilmişti

Ramazan Avuşmak hakkında başlatılan adli süreç, eğitim camiası ve sendikalar tarafından yakından takip edilmişti. Daha önce yapılan açıklamalarda, sürecin titizlikle izleneceği ve öğretmenin görevine dönmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Ramazan avuşmak olayı nedir?

Manisa'da bir okulda yaşanan olayda, bir eğitimcinin yönlendirmesiyle hazırlandığı iddia edilen dilekçeler ve öğrenci ifadeleri doğrultusunda, 34 yıllık felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında "ders sırasında Atatürk'e hakaret ettiği" iddiasıyla işlem başlatılmıştı.

Söz konusu iddialar üzerine tutuklanan Avuşmak'ın durumu, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Sosyal medyada dile getirilen tepkilerde, uzun yıllardır görev yapan bir öğretmenin böyle bir eylemde bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı yönünde değerlendirmeler öne çıkmıştı. Ramazan Avuşmak da Savcılık beyanında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmediğini belirtmişti.

Süreç içerisinde bazı öğrencilerin şikayet dilekçelerini geri çektiği de belirtilirken, gelişmelerin ardından Ramazan Avuşmak hakkında dün itibariyle tahliye kararı verilmişti.