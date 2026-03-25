Meteoroloji'den "fırtına" uyarısı

MGM'den yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'nin kuzeyi ve açıklarında ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren yine kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgedeki fırtınanın akşam saatlerinde dindirilmesi öngörülüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı denizcilerin ve bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.