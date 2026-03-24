Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada araç sahiplerinin son dönemde plaka, ses ve görüntü sistemleri denetimleri nedeniyle yaşadığı sıkıntılara değindi. İçişleri Bakanlığı'nı yeni mağduriyetler oluşmaması için talimatlandırdığını belirten Erdoğan, uygulama sürecinin vatandaşın lehine ve dikkatli yönetileceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Konuşmasında trafik kanununda yapılan düzenlemeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, araçlarda ses, görüntü ve plaka sistemlerine ilişkin yaşanan tartışmalar hakkında vatandaşı rahatlatan mesaj verdi.
"İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık"
Kabinenin 60'ıncı toplantısında, trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık." dedi.