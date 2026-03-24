MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, şahsına yönelik ortaya atılan "hakaret ve usulsüzlük" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Gazeteci Müyesser Yıldız ve avukat Namık Öztürk'ün iddialarının ne duruşma zabıtlarında ne de belgelerde karşılığı olmadığını belirten Afyoncu, bu dezenformasyonun FETÖ'nün MSÜ'yü yıpratma stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. Afyoncu, "Türk devletine hizmet yolundan dönmeyeceğiz" diyerek yargı yoluna gideceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 21:32, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 21:33
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu, sosyal medya hesabından, gazeteci Müyesser Yıldız'ın iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yıldız'ın TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun avukatlarından Namık Öztürk'e dayanarak ileri sürdüğü iddiaların tamamının yalan olduğunu belirten Afyoncu, şunları kaydetti:

"Benim, iddia edildiği biçimde bir hareketim veya sözüm olmamıştır. Avukat Namık Öztürk'ün dava ile ilgili belgelerde ve duruşma zaptında böyle bir beyanına rastlanmaması bir tarafa, bu gerçek dışı iddiaları nakleden Müyesser Yıldız'ın, Namık Öztürk'ün mahkemeye hitaben hakkımda asılsız suçlamalarda bulunurken 'doğru, yanlış' şeklinde sözler kullandığını yazması, yani iddialarında bilgi sahibi olmamaktan doğan bir kararsızlık ifadesinin bulunduğunu açıkça ifade etmesi de Öztürk'ün söylediklerinin yalan ve iftira olduğunun kanıtıdır. Dolayısıyla, Müyesser Yıldız da bu yalan ve karalama faaliyetine iştirak etmiştir. Suç teşkil eden beyanların sahipleri ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak ve hukukumu korumak için yasal yollara başvuracağım."

FETÖ'nün tahribatına uğrayan askeri eğitim kurumlarının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ayağa kaldırıldığını ve darbe girişimi sonrası kurulan Milli Savunma Üniversitesinin TSK'ya bugüne kadar 62 bin subay, astsubay ve kurmay subay yetiştirdiğini bildiren Afyoncu, "Bu gelişmeleri hazmedemeyen hain FETÖ mensupları, yalanlarına, iftiralarına, karalama kampanyalarına ve kara propagandalarına devam etmekte, Atatürkçü geçinen ve FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden bazı kişiler ile çevreler de bu yalanlara alet olmaktadır. Atılan iftiralar beni Türk milletine ve devletine hizmet yolundan geri döndürmeyecek. Milli Savunma Üniversitesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece ve sadece Türk devletine bağlı, demokrasinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde nitelikli subaylar ile astsubaylar yetiştirmeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

