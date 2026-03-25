Okuldan eve dönen 6 yaşındaki çocuğa başıboş köpekler saldırdı

24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı
24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Benzin ve motorine indirim geldi
Benzin ve motorine indirim geldi
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Okuldan eve dönen 6 yaşındaki çocuğa başıboş köpekler saldırdı

Eyüpsultan'da okuldan servisle eve dönen 6 yaşındaki kız çocuğu araçtan indikten sonra başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kız, tedavinin ardından taburcu edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2026 13:37, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 15:18
Pirinççi Mahallesi Müşerref Sokak'ta okuldan servisle eve dönen 6 yaşındaki Şirin Alsuleiman araçtan indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerin ardından yere yığılan çocuğa ilk müdahaleyi kendisini karşılamaya gelen babası Musab Alsuleiman yaptı.

Babası tarafından Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kız, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Olayın ardından bölgeye gelen Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler, olayın yaşandığı yer ve çevresindeki köpekleri topladı.

"Çocuklarımızı tek başına dışarı çıkaramıyoruz"

Olayın ardından konuşan baba Musab Alsuleiman, "Kızımın saat 16.40 sıralarında okuldan servisle dönüşü oluyor. Bende her gün onu karşılamaya gidiyorum. Kızım caddenin başında servisten indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ona yetişmeye çalışıyordum, kızımın yerde olduğunu gördüm. Yüzü komple kan olmuştu. 4-5 tane köpek bana da saldırdı, taş atarak kendimizi kurtardık. Kendi motosikletimle hemen Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne götürdüm.

Yapılması gereken şeyleri yaptırdık, sonra geldik. Doktorlar 'Kuduz' ihtimaline karşı iğne yaptılar. Burada köpekler dolu, ne zaman gelirsem var. Köpeklerin toplatılıp barınağa götürülmesini tercih ederiz. Çok köpek var çünkü salıyorlar. Kim köpek sahiplendiyse buraya gelip salıyor. Burası boş bir arazi olduğu için herkes buraya köpek bırakıyor. Çocuklarımızı tek başına evden çıkaramıyoruz, böyle bir hale geldik" ifadelerini kullandı.

"İki tane koyunumu parçaladı"

Mahallede yaşayan Adnan Yaban, "Siyah bir pitbull köpek var. 500-600 metre ileride oturuyorum. İnsanlara saldırıyorlar, benim iki tane koyunumu parçaladılar. Pitbull sonradan geldi, ama orada duran sokak köpekleri benim iki tane hayvanımı parçaladı" dedi.

