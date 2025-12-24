Hatay'da 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. Öte yandan evde yaşayan ve engelli evlatları bulunan aile ekiplerin hızlı tahliyesiyle evden çıkartıldı.

Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü.

