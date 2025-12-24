Bakanlık: Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek

Memur maaş zammı için gözler aralık enflasyonunda
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışının fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 08:48, Son Güncelleme : 24 Aralık 2025 08:47
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara karşı tedbirler uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmayacağı bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı bildirildi.

Vatandaşlara çağrı: Fırsatçılığı bildirin

Açıklamada vatandaşların, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde Ticaret Bakanlığı'na ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

