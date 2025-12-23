MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Google Türkiye Direktörlüğü ile iş birliği yaparak öğretmenlere yönelik yapay zeka okuryazarlığı eğitimi başlattı.

Eğitim, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde başladı ve açılış konuşmasını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı gerçekleştirdi.

Bu eğitim programı, öğretmenlerin yapay zekanın eğitimdeki rolünü anlamalarını ve sınıf ortamında etkin şekilde kullanabilmelerini amaçlamaktadır.

Yapay Zeka Okuryazarlığı Eğitiminin İçeriği

Yapay zekada temel kavramlar

Yapay zeka araçları ve felsefesi

Etkili istem (prompt) tekniği

Yapay zeka çıktıları ve sınıf uygulamalarında temel yaklaşım

Eğitimin Hedefleri

Bu başlıklar kapsamında öğretmenler, yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu, verimli ve etkili kullanımı konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Eğitim, öğretmenlerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini ve öğrencilerine güncel bilgi aktarabilmelerini desteklemektedir.

Eğitimin Önemi

Yapay zekanın günlük yaşama ve eğitim alanına etkisinin arttığı günümüzde, bu tür eğitimler öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyini yükseltmeyi hedeflemektedir. Böylece öğretmenler, yapay zekayı sınıf içi uygulamalarda daha bilinçli ve etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar