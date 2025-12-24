Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
SGK Primleri Ödenmeksizin Fiili Çalışılan Süreler, Son 7 Yıl Kuralına Dahil Edilir Mi?

Son 7 yıl hizmet içerisinde 3 yıl 6 ay (1260 gün) hesabında süre değil, SGK primleri ödenmiş hizmetler dikkate alınır, ödenmeyen süreler bu hesap içerisinde dikkate alınmaz.

Haber Giriş : 24 Aralık 2025 00:10, Son Güncelleme : 19 Aralık 2025 10:33
Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce, işçi, esnaf, memurluk hizmetleri olanlar hakkında 2829 sayılı hizmet bütünleştirmesi usul ve esaslarını belirleyen Kanun hükümleri uygulanır.

Hizmet bütünleşmesinde son 7 yıllık hizmetin (1260 günün) önemi bulunur. Son 7 yıllık hizmet süresi kişinin hangi statüde emekli aylığı bağlanacağının tespitini yapar. Bu tespite göre;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan statü esas alınır. 2 statüde, yani işçi ve memur olarak çalışmaları olan kişi son 7 yıl içerisinde 1260 gün ve daha fazla hangisinde geçmişse kişi bir tercihte bulunamaz ve o statüden emekli olmak durumundadır. Yani 20 yıl işçi, 5 yıl da memur ise memur olarak emekli olur, işçi olarak emekli olmak isterse de memurluktan ayrılıp en az 1260 gün ve daha fazla işçi olarak çalışması gerekir.

-Şayet son yedi yıllık hizmetleri içerisinde 3 statüde, yani işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olan kişinin yine son yedi yıl içerisinde bu üç statüden hangisi fazla ise o statüden emekli olabilir, eşit olması halinde ise son statüsü esas alınır.

Son 7 yıl hizmet içerisinde 3 yıl 6 ay (1260 gün) hesaplamasında hizmet süresi yani iki tarih arası hesaplama şekli uygulanmaz, 7 yıl hizmet hesabında SGK primleri ödenmiş hizmetler toplamı uygulanır. Özetle; Son 7 yıl süre ve 3 yıl 6 ay sürenin hesabında hizmetlerin bitiminden geriye doğru 7 yıl hizmet süresi hesabı yapılmayıp, geriye doğru 7 yıl SGK primleri yatırılmış hizmet toplamı esas alınmaktadır.

Anlaşılacağı üzere 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında son 7 yıl hizmet hesabı yapılırken mutlaka SGK primleri ödenmiş hizmetler esas alınmakta, SGK primleri ödenmemiş hizmetler bu hesap içerisinde dikkate alınmaz.

2829 sayılı Kanun hükümleri:

"Hizmet sürelerinin birleştirilmesi:

Madde 4 - Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirilir. Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halinde, bu Kanun hükümleri uygulanmaz."

"Aylığı bağlayacak kurum:

Madde 8 - Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re'sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır."

Önemli uyarı:

Fiili çalışma olmasına rağmen SGK primleri ödenmeme hali kayıt dışı istihdam konusuna girer ve bu durum tasvip edilecek bir durum değildir.

Kayıt dışı istihdam hem çalışanlar, hem İşverenler hem de Devlet açısından

olumsuz sonuçları ortaya çıkar.

Kısaca çalışanlar açısından;

SGK primleri ödenmemiş süreler hizmetten sayılmaz ve çalışırken olası bir olumsuz durumda hem kendileri hem de İşverenler sorumluluk altına girerler. Bu konularda detaylı bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumunun

https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/e3f8021f-6c7e-49a7-a51a-51d79a187ada/Genel-Bilgi-2025-02-11-02-11-14 Adresi ziyaret edilebilir.


