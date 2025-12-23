AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı

Kayseri'de görülen bir boşanma davasında yerel mahkeme, kadını "ağır kusurlu" bularak kocaya tazminat ödemesine hükmetmişti. Ancak Yargıtay, erkeğin eşine güvenmeyerek onu denemek amacıyla isimsiz çiçek göndermesini ve kıskanç tavırlarını "güven sarsıcı kusur" kabul etti. Tarafları "eşit kusurlu" bulan Yargıtay, erkek lehine verilen tazminat kararını bozdu. Yerel mahkemenin uyduğu kararla birlikte her iki tarafın tazminat talebi de reddedildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 17:35, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 17:44
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı

Kayseri Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında, taraflar resmi nikahlı olmalarına rağmen evlilik birliğinin fiilen kurulamadığı gerekçesiyle karşılıklı dava açtı.

Davacı erkek, düğün sürecinde kadının tutarsız davrandığını, kendisine hakaret ve küfür içerikli mesajlar gönderdiğini, ailesinin evliliğe müdahale ettiğini ileri sürerek boşanma ile birlikte maddi ve manevi tazminat talep etti. Davalı kadın ise ortak hayatı kurmak istemeyen tarafın erkek olduğunu savunarak, erkeğin kıskanç tavırlar sergilediğini, sosyal medya hesabına izinsiz girip paylaşımlar yaptığını ve kendisini denemek amacıyla adına isimsiz çiçekler gönderdiğini iddia ederek, boşanma ve tazminat istedi.

Yerel mahkemeden tazminat kararı

Mahkeme, 19 Eylül 2022 tarihli kararında; kadının düğün sürecindeki tutumu, ailesinin altın konusundaki müdahaleleri ve erkeğe gönderdiği hakaret içerikli mesajları dikkate alarak kadını ağır, erkeği ise az kusurlu buldu. Mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verirken ağır kusurlu bulduğu kadının 30 bin TL maddi, 25 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kadının tazminat talebi ise reddedildi.

Kararın istinafa taşınması üzerine dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti.

Karar Yargıtay'dan döndü

Dosya, temyiz edilmesi üzerine Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, erkeğin eşine güvenmeyerek ve kıskanç tavırlar sergileyerek onu denemek amacıyla isimsiz çiçek göndermesinin dosya kapsamı ve tanık beyanlarıyla sabit olduğunu belirtti. Yargıtay kararında, bu davranışın kusur olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarına hükmedildi. Bu nedenle erkek lehine hükmedilen maddi ve manevi tazminatların koşullarının oluşmadığına karar verildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Yerel mahkeme, bozma ilamına uyarak tarafların eşit kusurlu olduğuna ve her iki tarafın da tazminat taleplerinin reddine karar verdi. Kararın yeniden temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, onama kararı verdi.

